Несколько кандидатов в президенты Киргизии не признают победу Садыра Жапарова. По данным ЦИКа, он набрал около 80% голосов. О фальсификации с электронными урнами, в частности, заявил один из политиков Адахан Мадумаров, — сообщают местные СМИ. Между тем, президент России уже поздравил Жапарова с победой. Путин выразил надежду на развитие отношений между Россией и Киргизией.
2021-01-11T11:32:18+03:00
2021-01-11T11:40:51+03:00
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11:32, 11 января 2021
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