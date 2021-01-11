Несколько кандидатов в президенты Киргизии не признают победу Садыра Жапарова. По данным ЦИКа, он набрал около 80% голосов. О фальсификации с электронными урнами, в частности, заявил один из политиков Адахан Мадумаров, — сообщают местные СМИ. Между тем, президент России уже поздравил Жапарова с победой. Путин выразил надежду на развитие отношений между Россией и Киргизией.