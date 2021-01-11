Лукашенко заверил главу Международной федерации хоккея, что гостям республики не следует опасаться за безопасность

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заверил главу Международной федерации хоккея в том, что гостям республики не следует опасаться за свою безопасность, — передает государственное белорусское агентство БелТА. Ранее различные европейские организации и отдельные политики призывали перенести чемпионат мира 2021 года по хоккею из Минска. В частности, премьер-министр Финляндии Санна Марин обеспокоена ситуацией с правами человека в Белоруссии и, в частности, с насильственными арестами граждан, которые хотели реализовать свои избирательные права.