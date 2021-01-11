По официальным данным, в России выявлено более 23 тысяч новых случаев заражения коронавирусом за сутки. Умерли 436 человек, — сообщает федеральный оперативный штаб. В Москве свыше 4,5 тысяч новых заболевших.
2021-01-11T11:31:01+03:00
2021-01-11T11:35:35+03:00
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11:31, 11 января 2021
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