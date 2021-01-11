Избранный президент США Джо Байден сегодня получит вторую дозу вакцины от коронавируса. Первую дозу вакцину Pfizer 78-летний новый президент получил в больнице своего родного штата Делавэр 22 декабря.

После первого укола вакцины избранный президент США Джо Байден заявил американцам, что им не о чем беспокоиться», когда они будут вакцинированы, но до того им следует носить маски и «прислушиваться к мнению экспертов». Обе одобренные американским правительством вакцины — Pfizer и Moderna, начали поставляться в штаты в середине декабря. И в то время как число заболеваний коронавирусом в США растет с рекордной скоростью — 300 тысяч новых случаев ежедневно, а вакцинация проходит медленно, Байден заявил, что после вступления в должность выпустит все имеющиеся дозы вакцины, не придерживая поставки вторых уколов, как это делает сейчас Администрация Трампа, сдерживая миллионы доз от выпуска в обращени, чтобы гарантировать, что люди получат по две дозы и будут надежно защищены. Ученые сейчас изучают эффективность вакцин при единственном уколе — первые исследования показывают, что препарат может быть так же эффективен. Глава американского института инфекционных болезней доктор Энтони Фаучи заявил, что ближайшие недели в США станут худшими в плане пандемии.

По оценкам Американской ассоциации больниц, США необходимо будет вакцинировать 1,8 миллиона человек в день, каждый день, с 1 января по 31 мая, чтобы к лету добиться коллективного иммунитета. Джо Байден поставил целью доставить 100 миллионов уколов за первые 100 дней своего президентства, которое начинается 20 января после инаугарации.