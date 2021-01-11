С угрозами в адрес правозащитников Мемориала выступили активисты созданной писателем Захаром Прилепиным партии «За правду». Они сегодня намерены прийти в правозащитный центр Мемориал для того чтобы защитить имя Сталина.

Активисты прилепинской партии хотят избавить Сталина по их словам от иностранных агентов. В организации возмутились позицией правозащитников Мемориала по поводу недавно открытого в районе метро Войковская кафе с шаурмой, названного именем советского вождя. В Мемориале называть закусочную именем диктатора, ответственного за гибель миллионов людей, сочли недопустимым, как и то что персонал заведения одет в форму НКВД, проводивших репрессии. В заявлении движения Захара Прилепина сторонников призвали к трем часам дня прийти в офис Мемориала. Правозащитникам хотят напомнить о реальных исторических событиях и «уточнить, что делают иностранные агенты в России и не пора ли им уехать из страны». Акцию также проведут возле кафе Stal’in doner, временно закрытого после прихода туда полиции в выходные.

Кафе с именем Сталина открылось в прошлую пятницу. В продаже блюда, которые носят имена Сталина и Берии. На киоске цитата генералиссимуса: «Жить стало лучше, жить стало веселее», и надпись «Товарищ Сталин приглашает отведать». Владелец заведения намерен по его словам продолжать работу.