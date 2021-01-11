Департамент информационных технологий Москвы намерен создать персонализированную базу данных о каждом жителе города

Департамент информационных технологий Москвы намерен создать подробную и персонализированную базу данных о каждом жителе города, — сообщает «Коммерсантъ». В частности, мэрия хочет получить информацию о реальных доходах москвичей. По мнению экспертов, новый сервис сведет уже собранные данные и ускорит предоставление госуслуг. Одновременно повышается опасность утечки информации.