Департамент информационных технологий Москвы намерен создать персонализированную базу данных о каждом жителе города

Департамент информационных технологий Москвы намерен создать подробную и персонализированную базу данных о каждом жителе города, — сообщает «Коммерсантъ». В частности, мэрия хочет получить информацию о реальных доходах москвичей. По мнению экспертов, новый сервис сведет уже собранные данные и ускорит предоставление госуслуг. Одновременно повышается опасность утечки информации.
2021-01-11T11:03:10+03:00
2021-01-11T11:04:32+03:00
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11:03, 11 января 2021
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