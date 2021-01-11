Существующие вакцины, скорее всего, будут действенны против нового штамма коронавируса – эксперт

Существующие вакцины, скорее всего, будут действенны против нового штамма коронавируса. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» доктор биологических наук, профессор Университета Ратгерса Константин Северинов.

«Уровень антител, которые возникают после вакцинации, настолько зашкаливающий, что, даже если мутации, которые есть в новом варианте, ослабляют взаимодействие каких-то антител с мутантной вирусной частицей, то почти наверняка все равно вакцина будет действовать. Почти через неделю результат будет понятен. Сейчас очень активно это все проверяется, в частности, производителями вакцин Moderna и Pfizer», — сказал он.

К.Северинов подчеркнул, что новый штамм коронавируса распространяется быстрее, чем предыдущий.

В России выявлен первый случай заражения так называемым «британским штаммом» коронавируса. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, новый вариант вируса обнаружили у россиянина, вернувшегося из Соединенного Королевства. Новый штамм начал распространяться в Великобритании с начала декабря и выявлен уже более чем в 40 странах. По данным ВОЗ, он на 50-70 заразнее обычных вариантов коронавируса.