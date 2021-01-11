На стриминговом сервисе HBO Max выйдет продолжение известного сериала «Секс в большом городе». В нем будут сниматься три из четырех актрис оригинального сериала – Сара Джессика Паркер, Синтия Никсон и Кристин Дэвис. Съемки планируется начать весной этого года. В новых сериях будет рассказываться о жизни героинь двадцать лет спустя.