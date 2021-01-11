Ассоциация профессиональных игроков гольфа США отказалась проводить турнир на поле, которое принадлежит Трампу

Ассоциация профессиональных игроков гольфа США отказалась проводить один из четырех главных турниров года на поле, которое принадлежит действующему президенту Дональду Трампу. За расторжение контракта проголосовало правление организации после беспорядков и попытки захвата Капитолия. Трампу принадлежит несколько полей для гольфа в США и Великобритании.
2021-01-11T10:33:35+03:00
2021-01-11T10:52:09+03:00
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10:33, 11 января 2021
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