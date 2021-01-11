Российские власти намерены ужесточить наказание за грубое нарушение правил дорожного движения. Как стало известно «Коммерсанту», в частности, будут жестко наказывать пьяных водителей, которые перевозят детей до 16 лет, а также тех, кто ездит без полиса ОСАГО. В новый КоАП, помимо прочего, хотят ввести наказания за нарушение ПДД в нетрезвом виде для владельцев электросамокатов, моноколес, гироскутеров и подобных устройств.
2021-01-11T10:32:54+03:00
2021-01-11T10:47:07+03:00
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10:32, 11 января 2021
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