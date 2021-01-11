Российские власти намерены ужесточить наказание за грубое нарушение правил дорожного движения. Как стало известно «Коммерсанту», в частности, будут жестко наказывать пьяных водителей, которые перевозят детей до 16 лет, а также тех, кто ездит без полиса ОСАГО. В новый КоАП, помимо прочего, хотят ввести наказания за нарушение ПДД в нетрезвом виде для владельцев электросамокатов, моноколес, гироскутеров и подобных устройств.