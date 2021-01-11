Хоккеист Павел Дацюк попросил Владимира Путина разобраться в обстоятельствах задержания бывшего схиигумена Сергия

Хоккеист Павел Дацюк попросил президента Владимира Путина разобраться в обстоятельствах задержания бывшего схиигумена Сергия в Среднеуральском женском монастыре. Автор письма считает незаконным заключение Сергия под стражу и просят привлечь к ответственности всех причастных к противоправным действиям. Как сообщает Интерфакс, под обращением на имя президента, кроме Дацюка, подписались также заслуженная артистка Мария Шукшина и участник проекта «Уральские пельмени» Дмитрий Соколов.
2021-01-11T10:32:35+03:00
2021-01-11T10:45:56+03:00
https://echo.msk.ru/news/2772000-echo.html
https://echo.msk.ru/files/3379872.jpg
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
10:32, 11 января 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Популярное за неделю
Создатель интернет-сервиса Telegram Павел Дуров призвал пользователей отказаться от продукции Apple Корпорация может полностью ограничить доступ к некоторым приложениям на своих устройствах, написал Дуров на своей странице в мессенджере в связи с удалением сервиса микроблогов Parler из интернет-магазина App Store…