Хоккеист Павел Дацюк попросил Владимира Путина разобраться в обстоятельствах задержания бывшего схиигумена Сергия

Хоккеист Павел Дацюк попросил президента Владимира Путина разобраться в обстоятельствах задержания бывшего схиигумена Сергия в Среднеуральском женском монастыре. Автор письма считает незаконным заключение Сергия под стражу и просят привлечь к ответственности всех причастных к противоправным действиям. Как сообщает Интерфакс, под обращением на имя президента, кроме Дацюка, подписались также заслуженная артистка Мария Шукшина и участник проекта «Уральские пельмени» Дмитрий Соколов.