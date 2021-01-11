Председатель партии Грузии «Грузинская мечта», миллиардер Иванишвили объявил о том, что навсегда уходит из политики

Основатель и председатель правящей партии Грузии «Грузинская мечта», миллиардер Бидзина Иванишвили объявил о том, что навсегда уходит из политики. Одной из причин ухода он назвал возраст – через несколько дней Иванишвили исполнится 65 лет, — отмечает ТАСС. В 2012 году партия Иванишвили в составе коалиции «Грузинская мечта» победила на парламентских выборах. Иванишвили стал премьер-министром. По данным Forbes, он занимает 153 место в рейтинге богатейших людей мира.