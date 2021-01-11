Новак: Правительство и министерство энергетики контролируют ситуацию с ценами на бензин

Правительство и министерство энергетики контролируют ситуацию с ценами на бензин. В этом году рост не превысит уровень инфляции, — утверждает вице-премьер Александр Новак. Эксперты прогнозируют резкий рост оптовых цен на бензин в начале года. В декабре 92-ой и 95-ый бензин подорожали примерно на 8%.
2021-01-11T10:31:25+03:00
2021-01-11T10:40:16+03:00
https://echo.msk.ru/news/2771996-echo.html
https://echo.msk.ru/files/3379868.jpg
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
10:31, 11 января 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Популярное за неделю
Создатель интернет-сервиса Telegram Павел Дуров призвал пользователей отказаться от продукции Apple Корпорация может полностью ограничить доступ к некоторым приложениям на своих устройствах, написал Дуров на своей странице в мессенджере в связи с удалением сервиса микроблогов Parler из интернет-магазина App Store…