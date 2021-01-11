Новак: Правительство и министерство энергетики контролируют ситуацию с ценами на бензин

Правительство и министерство энергетики контролируют ситуацию с ценами на бензин. В этом году рост не превысит уровень инфляции, — утверждает вице-премьер Александр Новак. Эксперты прогнозируют резкий рост оптовых цен на бензин в начале года. В декабре 92-ой и 95-ый бензин подорожали примерно на 8%.