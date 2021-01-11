Оптовые цены на топливо в России могут резко взлететь в январе вслед за нефтью. Как отмечает «Коммерсантъ», слабый рубль увеличивает привлекательность экспорта для нефтяников. Цены на топливо возобновили рост в конце прошлого года. С начала декабря 92-ой и 95-ый бензин подорожали примерно на 8%.
2021-01-11T10:05:52+03:00
2021-01-11T10:21:05+03:00
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10:05, 11 января 2021
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