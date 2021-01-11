В России выявлен так называемый «британский штамм» коронавируса, — сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, заразился россиянин, прилетевший из Великобритании.

По словам Поповой, «британский штамм» выявлен еще в конце прошлого года.

Профессор американского университета Ратгерса Константин Северинов считает, что имеющиеся вакцины против коронавируса, скорее всего, будут эффективны против нового штамма.

Северинов добавил, что соответствующие исследования сейчас проводят, в частности, производители вакцин Moderna и Pfizer.