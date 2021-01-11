Известный актер, республиканец Арнольд Шварценеггер назвал Дональда Трампа худшим президентом в истории США. Штурм Капитолия он сравнил с еврейскими погромами Гитлера. Об этом актер заявил в видеообращении, опубликованном в Твиттере.

Шварценеггер пожелал успеха избранному президенту, демократу Джозефу Байдену. Между тем, Палата представителей Конгресса намерена просить вице-президента Майкла Пенса отстранить Трампа от должности, воспользовавшись 25 поправкой конституции США. Демократы ожидают ответа от вице-президента в течение 24-х часов. Если ответа не будет, начнется процедура импичмента.