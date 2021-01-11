Защита аспиранта МГУ Мифтахова, обвиняемого в поджоге офиса «Единой России», не надеется на оправдательный приговор

Защита аспиранта МГУ Азата Мифтахова, обвиняемого в поджоге офиса «Единой России», не надеется на оправдательный приговор. Об этом сообщила в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат Азата Мифтахова Светлана Сидоркина.

«Оптимизма у меня нет, ожиданий, что будет оправдательный приговор, нет. Поскольку правоприменительная практика складывается так на сегодняшний день и поскольку у Азата есть непогашенная судимость по 319 статье, я, исходя из всего этого, думаю, что приговор будет обвинительный. В октябре 2018 произошли события, связанные со взрывом архангельском ФСБ, и после дела Михаила Жлобицкого, все гонения в отношении анархистов усугубились. Привлечение Азата связано именно с этим», — сказала она.

Адвокат отметила, что доказательство вины А.Мифтахова строится на показаниях двух засекреченных свидетелей, один из которых скончался до начала рассмотрения дела в суде. Защите не удалось опросить его в ходе судебного заседания.

Головинский суд Москвы должен вынести сегодня приговор по делу аспиранта-математика МГУ Азата Мифтахова. Его обвиняют в попытке поджога офиса партии «Единая Россия» на севере столицы. Гособвинение запросило для него 6 лет лишения свободы. А.Мифтахов вины не признает. Почти два года он находится за решеткой. В поддержку аспиранта проходят пикеты, также в защиту А.Мифтахова высказывались представители как российского, так и международного научных сообществ.