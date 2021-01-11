Первый рабочий день года отмечен серьезным сбоем в работе московского метро. Многие пассажиры жалуются, что им подолгу приходилось сидеть в поездах и стоять на платформах.

Первые сигналы о проблемах на «синей» ветке начали приходить еще до восьми утра – в самый час пик, когда впервые в этом году сотни тысяч москвичей отправились на работу. В половине девятого в аккаунте Московского метрополитена в Твиттере появилось сообщение о том, что на «Арбатско-Покровской» линии, цитирую, «временно увеличены интервалы движения поездов». Это было сделано для некой проверки инфраструктуры. Почему об этой проверке метрополитен заранее не предупредил москвичей, в сообщении ничего не говорилось. Указывалось лишь, что ограничения коснулись центрального отрезка «синей» ветки от «Курской» до «Киевской». Между тем, корреспонденты «Эха Москвы» сообщают, что с большими интервалами поезда утром ходят и на восточном сегменте «Арбатско-Покровской» линии. В частности, отрезок между «Первомайской» и «Партизанской» (это всего два подземных прогона) поезд преодолевал почти полчаса, затем людей высаживали. Примерно 50 минут назад в Твиттере метрополитена появилось сообщение, что уже упоминавшаяся проверка инфраструктуры завершена, движение на линии вводится в график.

В некоторых изданиях утром появлялась информация о сбоях в работе «Кольцевой» линии метро, на участке от «Курской» до «Киевской», но пока она подтверждения не нашла.