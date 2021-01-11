Занятия для младших классов отменили в ряде районов Коми из-за 30-градусных морозов. По информации местного МЧС, сегодня в республике ожидается до -38.
2021-01-11T09:34:03+03:00
2021-01-11T09:40:33+03:00
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09:34, 11 января 2021
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