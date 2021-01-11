Палата представителей американского Конгресса предложит сегодня вице-президенту США отстранить Трампа от должности

Палата представителей американского Конгресса предложит сегодня вице-президенту США Майку Пенсу отстранить Дональда Трампа от должности. Об этом сказала спикер Палаты Нэнси Пелоси. Она считает, что это необходимо для обеспечения дальнейшей безопасности страны:

«Трамп может помиловать себя за преступления федерального уровня, но не за нарушения законов штата. А он находится под следствием именно в штате Нью-Йорк. Но есть риск, что он избежит наказания и тогда снова сможет баллотироваться на пост президента. И это одна из причин, по которой люди выступают за импичмент. Многие в Конгрессе поддерживают эту инициативу. Этот президент виновен в подстрекательстве к мятежу. Он должен заплатить за это определенную цену».



По мнению Пелоси, Трамп представляет непосредственную угрозу для конституции США и американской демократии.