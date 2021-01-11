Делегация ВОЗ приедет в Китай 14 января, — сообщает китайская национальная комиссия здравоохранения. Международные эксперты намерены выяснить источник происхождения коронавируса. При этом они подчеркивают, что врачи будут работать совместно с китайскими учеными. Первый случай коронавируса предположительно выявлен 17 ноября в китайском городе Ухань. По одной из версии, вирус мог передаться к человеку от летучих мышей.