По данным американского университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии более 90 миллионов заразились коронавирусом

По данным американского университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии более 90 миллионов человек заразились коронавирусом. Количество летальных случаев приближается к двум миллионам.
2021-01-11T09:32:02+03:00
2021-01-11T09:36:32+03:00
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09:32, 11 января 2021
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