Столичный департамент транспорта утверждает, что сбои в движении поездов на синей, «Арбатско-Покровской» линии метро устранены, движение входит в график. Ранее сообщалось о проблемах на участке между станциями «Курская» и «Киевская». Источник РИА в экстренных службах сообщил о том, что с увеличенными интервалами идут поезда на «Кольцевой» линии от «Курской» до «Киевской». Между тем, корреспонденты «Эха» сообщают о затруднении на другом участке «синей» ветки. Поезд от «Первомайской» до «Партизанской» – между ними одна станция – шел 25 минут. Затем пассажиров высадили из вагонов.