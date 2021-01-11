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09:05, 11 января 2021

Министр здравоохранения Забайкалья извинилась перед жителями села Харагун за свои слова по поводу закрытия стационара

Министр здравоохранения Забайкальского края Анна Шангина извинилась перед жителями села Харагун за свои слова по поводу закрытия круглосуточного стационара. Шангина, в частности, сказала, что люди «приходят в больницу переночевать и поесть». В министерстве заверили, что изменения не повлияют на качество медицинского обслуживания.



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