Министр здравоохранения Забайкалья извинилась перед жителями села Харагун за свои слова по поводу закрытия стационара

Министр здравоохранения Забайкальского края Анна Шангина извинилась перед жителями села Харагун за свои слова по поводу закрытия круглосуточного стационара. Шангина, в частности, сказала, что люди «приходят в больницу переночевать и поесть». В министерстве заверили, что изменения не повлияют на качество медицинского обслуживания.
2021-01-11T09:05:20+03:00
2021-01-11T09:14:50+03:00
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09:05, 11 января 2021
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