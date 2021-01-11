Мэр Якутска, которая сократила расходы на собственную администрацию, досрочно уходит в отставку

Мэр Якутска, которая сократила расходы на собственную администрацию, а недавно решила перенести рабочий кабинет на окраину города, досрочно уходит в отставку.

О намерении оставить должность СардАна Авксентьева сообщила у себя в инстаграме. Глава Якутска объяснила это состоянием здоровья. Оно по её словам подорвано стрессами и постоянной тревогой за город. Завтра мэр ложится в больницу, ей предстоит несколько операций. Авксентьева обещала сегодня внести в Якутскую гордуму заявление о сложении полномочий. Призвала поддержать на выборах своего первого заместителя, отметив: все планы должны быть реализованы, а обещания горожанам выполнены. Мэром Якутска Авксентьева работает больше двух лет. На выборах обошла кандидата от Единой России и стала первой женщиной на посту главы города. Она урезала расходы на прием делегаций и командировки, продала дорогие автомобили, которые принадлежали администрации, уволила чиновника за банкет в миллион рублей. Прошлой осенью Авксентьева объявила о продаже здания мэрии в центре в целях экономии и предложила ее перенести на окраину Якутска. Она добивалась, чтобы городские чиновники ездили не на служебном транспорте, а на такси. Мэр также выступала против поправок к конституции.

Глава Якутии Айсен Николаев сообщил, что обсуждал с мэром Якутска вопрос о её отставке. Официальное решение городская дума примет в четверг, тогда же назначат дату выборов нового главы Якутска.