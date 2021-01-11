В Армении полиция перекрыла дорогу к ереванскому аэропорту, чтобы обеспечить проезд премьер-министра Никола Пашиняна. Он направляется в Москву на трехстороннюю встречу с президентами России и Азербайджана. Противники Пашиняна пытались сорвать поездку, — сообщают местные СМИ. По их данным, Пашиняну удалось добраться до аэропорта.
2021-01-11T09:03:35+03:00
2021-01-11T09:19:46+03:00
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09:03, 11 января 2021
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