Демократы в Палате представителей американского Конгресса намерены начать процедуру импичмента президента Трампа в связи с беспорядками и захватом Капитолия 6 января.

Черновой вариант статьи импичмента демократы Палаты Представителей представили в пятницу — в нем содержится всего один пункт обвинения: «намеренное подстрекательство к насилию против правительства Соединенных Штатов». Дональд Трамп не осудил беспорядки, а вместо этого снова повторил ложные заявления о сфальсифицированных выборах, назвал захватчиков Капитолия патриотами и призвал всех разойтись по домам. В Администрации Трампа начались разговоры об отрешении президента от должности по 25-й поправке к Конституции — за неспособность исполнять свои обязанности. А Демократы Конгресса объявили, что вынесут Трампу импичмент — второй за 4 года президентства. Спикер Палаты Представителей Нэнси Пелоси, поставила публичный ультматум вице-президенту — если в течение 24 часов кабинет во главе с Майком Пенсом не отрешает Трампа от должности, демократы выносят ему импичмент. Голосование по импичменту может состояться в Палату Представителей уже во вторник 12 января. Но демократы, скорее всего, не будут отправлять вынесенное обвинение в Сенат до окончания первых ста дней президентства Джо Байдена, чтобы не срывать кабинетные назначения, которые проходят через Сенат.

Не менее 240 конгрессменов, включая двух сенаторов-республиканцев, публично призвали к отрешению Трампа от должности.

В США возбуждено не менее 25 уголовных дел после событий в Вашингтоне 6 января, когда сторонники Дональда Трампа ворвались в Капитолий. Об этом сообщил конгрессмен Джейсон Кроу. По его данным, в штурме участвовали, в том числе, действующие военнослужащие. Кроу также добавил, что американские власти знают о возможных и потенциальных угрозах перед инаугурацией избранного президента Джо Байдена. Она состоится 20 января.