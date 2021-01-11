МЧС России и министерство здравоохранения решили ввести новые требования к сигаретам. Согласно новому стандарту, сигареты должны быть самозатухающими. В МЧС отметили, что непотушенные сигареты – основная причина пожаров.
2021-01-11T08:34:27+03:00
2021-01-11T08:34:27+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:34, 11 января 2021
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