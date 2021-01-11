И.о. премьер-министра и президента Киргизии набрал почти 80% голосов на досрочных выборах после подсчета 98%

Исполняющий обязанности премьер-министра и президента Киргизии Садыр Жапаров набрал почти 80% голосов на досрочных выборах после подсчета 98% бюллетеней. В стране прошел и референдум, в ходе которого 80% граждан проголосовали за президентскую форму правления.