И.о. премьер-министра и президента Киргизии набрал почти 80% голосов на досрочных выборах после подсчета 98%

Исполняющий обязанности премьер-министра и президента Киргизии Садыр Жапаров набрал почти 80% голосов на досрочных выборах после подсчета 98% бюллетеней. В стране прошел и референдум, в ходе которого 80% граждан проголосовали за президентскую форму правления.
2021-01-11T08:34:10+03:00
2021-01-11T08:34:10+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:34, 11 января 2021
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