Лидер КНДР Ким Чен Ын избран генеральным секретарем Трудовой партии Кореи. Такое решение принято на восьмом съезде партии, — передает центральное телеграфное агентство. Генеральным секретарем партии был отец Ким Чен Ына – Ким Чен Ир, а до этого основатель КНДР Ким Ир Сен.
2021-01-11T08:33:27+03:00
2021-01-11T08:33:27+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:33, 11 января 2021
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