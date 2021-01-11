Лидер КНДР Ким Чен Ын избран генеральным секретарем Трудовой партии Кореи. Такое решение принято на восьмом съезде партии, — передает центральное телеграфное агентство. Генеральным секретарем партии был отец Ким Чен Ына – Ким Чен Ир, а до этого основатель КНДР Ким Ир Сен.