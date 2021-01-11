В США возбуждено не менее 25 уголовных дел после событий в Вашингтоне 6 января, когда сторонники Дональда Трампа ворвались в Капитолий. Об этом сообщил конгрессмен Джейсон Кроу. По его данным, в штурме участвовали, в том числе, действующие военнослужащие. Кроу также добавил, что американские власти знают о возможных и потенциальных угрозах перед инаугурацией избранного президента Джо Байдена. Она состоится 20 января.
2021-01-11T08:33:10+03:00
2021-01-11T08:33:10+03:00
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08:33, 11 января 2021
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