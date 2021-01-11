Палата представителей американского Конгресса предложит вице-президенту начать процесс отстранения от власти Трампа

Палата представителей американского Конгресса предложит сегодня вице-президенту Майклу Пенсу начать процесс отстранения от власти действующего президента Дональда Трампа в соответствии с 25 поправкой к конституции. Спикер палаты Нэнси Пелоси отметила, что конгрессмены будут ждать ответа в течение 24 часов. Если ответа не будет, демократы начнут процедуру импичмента. Пелоси считает, что следует действовать незамедлительно, поскольку Трамп представляет угрозу для конституции и американской демократии.
2021-01-11T08:32:46+03:00
2021-01-11T08:32:46+03:00
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08:32, 11 января 2021
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