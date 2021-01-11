Палата представителей американского Конгресса предложит вице-президенту начать процесс отстранения от власти Трампа

Палата представителей американского Конгресса предложит сегодня вице-президенту Майклу Пенсу начать процесс отстранения от власти действующего президента Дональда Трампа в соответствии с 25 поправкой к конституции. Спикер палаты Нэнси Пелоси отметила, что конгрессмены будут ждать ответа в течение 24 часов. Если ответа не будет, демократы начнут процедуру импичмента. Пелоси считает, что следует действовать незамедлительно, поскольку Трамп представляет угрозу для конституции и американской демократии.