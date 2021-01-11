Мэр Якутска Сардана Авксентьева объявила о досрочном уходе в отставку по состоянию здоровья. Ей предстоит операция и реабилитация, которые могут занять продолжительное время. Авксентьева стала первой женщиной-мэром в истории Якутска, она занимает этот пост с 2018-го года. Авксентьева голосовала против поправок к Конституции. Осенью она объявила о продаже здания мэрии. По ее словам, чиновникам не обязательно сидеть в дорогом здании в самом центре города.