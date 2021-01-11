Мэр Якутска Сардана Авксентьева объявила о досрочном уходе в отставку по состоянию здоровья. Ей предстоит операция и реабилитация, которые могут занять продолжительное время. Авксентьева стала первой женщиной-мэром в истории Якутска, она занимает этот пост с 2018-го года. Авксентьева голосовала против поправок к Конституции. Осенью она объявила о продаже здания мэрии. По ее словам, чиновникам не обязательно сидеть в дорогом здании в самом центре города.
2021-01-11T08:32:08+03:00
2021-01-11T08:32:08+03:00
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08:32, 11 января 2021
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