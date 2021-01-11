Власти Китая сообщили о том, что эксперты ВОЗ приедут в страну для расследования причин возникновения коронавируса

Власти Китая сообщили о том, что эксперты ВОЗ приедут в страну 14 января для расследования причин возникновения коронавируса. Подчеркивается, что расследование будет проводиться совместно с китайскими учеными. Ранее руководство ВОЗ высказывало сожаление в связи с тем, что Пекин затягивал с выдачей виз группе ученых. В Китае задержку объясняли «спецификой официальных процедур в условиях пандемии».
2021-01-11T08:31:49+03:00
2021-01-11T08:31:49+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:31, 11 января 2021
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