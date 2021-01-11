Власти Китая сообщили о том, что эксперты ВОЗ приедут в страну для расследования причин возникновения коронавируса

Власти Китая сообщили о том, что эксперты ВОЗ приедут в страну 14 января для расследования причин возникновения коронавируса. Подчеркивается, что расследование будет проводиться совместно с китайскими учеными. Ранее руководство ВОЗ высказывало сожаление в связи с тем, что Пекин затягивал с выдачей виз группе ученых. В Китае задержку объясняли «спецификой официальных процедур в условиях пандемии».