Мэрия Москвы, как выяснила газета Коммерсант, потратит почти 200 миллионов рублей на усиление сбора данных о горожанах.

Власти решили модернизировать систему сбора информации о жителях столицы. Соответствующий тендер обнаружила газета Коммерсант. Департамент информационных технологий ищет подрядчика с целью создать подробную базу данных о каждом москвиче. В ней будут, не считая номеров паспортов и других документов данные о фактическом месте жительства, родственниках, доходе, месте работы, карте Тройка. Включат информацию, в каких олимпиадах участвовал ребёнок пользователя, его оценки из электронного дневника и результаты экзаменов. Туда же внесут сведения о домашних питомцах. Власти Москвы будут проверять информацию о реальных доходах пользователя. Каждый год система должна обрабатывать 20 миллионов учетных записей, пишет газета. Начальная цена тендера 185 миллионов рублей. Систему хотят создать к концу года. Власти города уверяют: она поможет упростить получение госуслуг. Однако эксперты, опрошенные изданием, опасаются роста утечки информации. По их словам, надежно защитить такой объем данных в одном месте будет сложно.

Систему массивного сбора информации, которую намерены создать власти Москвы, эксперты газеты Коммерсант сравнили с китайской.