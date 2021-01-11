Члены партии «За Правду» Захара Прилепина намерены прийти сегодня в офис правозащитного центра «Мемориал». Поводом послужили критика со стороны членов организации в адрес кафе с шаурмой Stal’in doner. Как говорится в сообщении на сайте партии, они считают, что «Мемориал» таким образом пытается переписать историю страны. Сторонники Прилепина также напоминают, что правозащитный центр был внесен в список иностранных агентов.