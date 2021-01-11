Суд в Москве должен сегодня вынести приговор по делу аспиранта МГУ Азата Мифтахова. Его обвиняют в хулиганстве. По версии следствия, Мифтахов причастен к нападению на офис «Единой России» на севере Москвы. Гособвинение запросило для него 6 лет лишения свободы.

Адвокат Мифтахова Светлана Сидоркина сказал «Эху», что на оправдательный приговор уже не надеется.

При этом Светлана Сидоркина подчеркнула, что в случае вынесения обвинительного приговора защита намерена его обжаловать.

Политик Дмитрий Гудков в интервью «Эху» назвал обвинения Мифтахову безосновательными.

В защиту Мифтахова ранее выступили многие известные представители научного сообщества, как в России, так и за границей.