Гольф-клуб Дональда Трампа лишили права принимать чемпионат Америки в следующем году

Организаторы первенства посчитали, что проведение турнира на поле в Нью-Джерси запятнало бы имидж Ассоциации профессионального гольфа. В свою очередь в руководстве клуба считают случившееся нарушением договоренностей. После того, как сторонники Трампа атаковали Капитолий в Вашингтоне с критикой в адрес действующего президента выступили в республиканской партии, которую представляет Трамп, а ряд сотрудников администрации объявил о своем уходе.

