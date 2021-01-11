Московскую станцию метро Алма-Атинская закроют сегодня на несколько часов

Причем это произойдет не единственный раз в течение недели.

Причиной закрытия столичные власти назвали проведение технических работ. Каких именно — не уточнили. Алма-Атинская не будет работать сегодня с 10 утра и до трёх часов дня. Конечную станцию зелёной ветки метро на юге Москвы закроют на тот же период времени в пятницу. То же самое повторится и в следующий понедельник 18-го числа. Станцию закроют с полудня до пяти вечера, сообщил сайт мэрии. Москвичам и гостям столицы предлагают пользоваться наземным транспортом. На автобусах можно будет доехать от закрытой Алма-Атинской до следующей станции зелёной ветки Красногвардейская, а также Зябликово и Борисово Люблинско-Дмитровской линии. Напомним, станцию Алма-Атинскую открыли в конце 2012-го года, благодаря ей 70 процентов жителей района Братеево получили метро в шаговой доступности.

С 23 января на две недели закроют участок оранжевой ветки метро от Беляево до Новых Черёмушек. Это вызвано прокладкой тоннеля будущей Большой кольцевой линии метро, пояснили в столичном департаменте строительства.

