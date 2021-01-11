В Москве сегодня состоятся встреча лидеров Азербайджана и Армении

Они проведут консультации при посредничестве России.

Переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьером Армении Николом Пашиняном пройдут инициативе российского лидера Владимира Путина. В Кремле сообщили, что главы государств обсудят ситуацию в Нагорном Карабахе после боевых действий, продолжавшихся в регионе полтора месяца – планы по оказанию помощи жителям, разблокированию и развитию торговых и транспортных связей. В Ереване отмечают, что один из главных вопросов на повестке – возвращение военнопленных, поиск тел погибших и пропавших без вести. Для армянской стороны это принципиальный вопрос. Ранее Армения обвинила Азербайджан в использовании армянских военных в качестве заложников для продвижения своих политических интересов. Речь идет о 62 военных, задержанных после подписания заявления о прекращения огня. В Баку их пленными не считают.

Совместное заявление лидеров трех государств было подписано 2 месяца назад. После этого в Армении начали протесты против Пашиняна, которого обвинили в сдаче территорий Азербайджану.