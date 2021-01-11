В Конгрессе США предпримут еще одну попытку объявить импичмент действующему президенту Дональду Трампу

Члены Палаты представителей от Демократической партии собираются вынести сегодня на обсуждение соответствующую резолюцию. Они обвиняют Трампа в подстрекательстве к бунту и создании угрозы для национальной безопасности и конституции. Это связано с тем, что на прошлой неделе сторонники действующего президента ворвались в здание Капитолия, где располагается законодательный орган США.В результате погибли 5 человек.

Журналист, специалист по Америке Владимир Сухой сказал «Эху Москвы», что считает попытку импичмента за несколько дней до окончания президентского срока Трампа невыполнимой.

По мнению Владимира Сухого, если импичмент всё-таки последует, то Трамп не сможет переизбираться в 2024 году.

Критика в адрес Дональда Трампа все громче раздается в рядах его же Республиканской партии. Известный актер, бывший губернатор Калифорнии и многолетний сторонник республиканцев Арнольд Шварценеггер в своем видеообращении сравнил сторонников действующего президента США, напавших на Капитолий, с нацистами, которые устраивали еврейские погромы.

Шварценеггер пожелал успеха избранному президенту, демократу Джозефу Байдену.