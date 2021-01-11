Северокорейский руководитель Ким Чен Ын избран генеральным секретарем Трудовой партии Кореи

До этого он занимал пост председателя правящей в КНДР политической структуры. Партийный съезд, как сообщатся, принял решение вернуть в партийную иерархию пост, который занимал прежний глава государства Ким Чен Ир. После его смерти, Ким Чен Ын поначалу занял пост Первого секретаря.