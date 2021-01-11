Эксперимент по маркировке продукции, которая содержит никотин, стартует сегодня в России

Он продлится не менее года лет.

Табак и табачные изделия, предназначенные для потребления путем нагревания, а также курительные смеси для кальяна, не содержащие табака пополнят сегодня список товаров, на которые будут ставить специальные метки. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на официальный интернет-портал правовой информации.

Эта маркировка позволяет отслеживать весь путь товаров от производителя к потребителю. В отношении никотин содержащей продукции эксперимент продлится до февраля 2022-ого года. Ожидается, что компании будут участвовать в этом тесте на добровольной основе. На данный момент зарегистрированы 110 тысяч участников оборота.

Ранее такие эксперименты проводили в отношении многих других видов товаров. Например, молочной продукции, велосипедов или пива. Также есть вещи, в отношении которых эта система заработала в полную силу. Через подобную маркировку проходят лекарства, обувь, шины, духи и туалетная вода.

В то же время специалисты обращали внимание на связанные с внедрением маркировки проблемы: большие затраты, дорогостоящее импортное оборудования, проблема со считываемостью кодов, нюансы со скоропортящейся продукцией, а также задержки с поставками.

