На президентских выборах в Киргизии лидирует нынешний и.о. главы государства Садыр Жапаров

По предварительным данным, он получает около 80% голосов. Сам Жапаров сказал, что надеется на долгосрочное и серьезное партнерство с Россией.

Жапаров стал и.о. президента в октябре, когда из-за протестов и беспорядков после парламентских выборов в отставку ушел действующий глава государства Сооронбай Жээнбеков. До этого нынешний победитель выборов находился за решеткой, где отбывал 10-летний срок по обвинению в организации беспорядков.

Параллельно с выборами президента в Киргизии прошел референдум, на котором жители страны большинством поддержали президентскую форму правления.