Трехсторонние переговоры по Нагорному Карабаху пройдут сегодня в Москве

Впервые после окончания боевых действия в регионе должны будут встретиться лидеры Азербайджана и Армении. Азербайджанский президент Ильхам Алиев ранее говорил, что надеется на дальнейшую поддержку со стороны России.

Премьер-министр Армении Никола Пашинян в свою очередь называл решение Еревана пойти на перемирие вынужденным.

Пашинян считает приоритетом Армении при реализации соглашения по Нагорному Карабаху обмен пленными. Как ожидается, на переговорах особое внимание будет уделено вопросам оказания помощи жителям районов, которые пострадали в результате военных действий. Также оба лидера по отдельности встретятся с президентом России Владимиром Путиным.

