Президент Белоруссии Александр Лукашенко не видит причин для переноса Чемпионата мира по хоккею из Минска

Он считает, что для тех, кто решит лишить республику права проведения первенства, случившееся будет позором. Ранее различные европейские общественные организации призывали Международную федерацию хоккея перенести чемпионат из-за напряженной политической ситуации в Белоруссии и подавления властями акций протеста. Турнир должен пройти в Минске и Риге в мае-июне. В Латвийской хоккейной ассоциации ранее сказали агентству ТАСС, что решение может быть принято к сегодняшнему дню.