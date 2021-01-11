Нидерланды продлевают строгий карантин до 9 февраля, передает местный телеканал NOS

Еще в середине декабря в королевстве были закрыты все магазины, не продающие продукты и товары первой необходимости, а также тренажерные залы и культурно-развлекательные учреждения. Правительство рекомендовало не бронировать поездки за границу как минимум до середины марта, если в этом нет срочной необходимости. До этого в стране прекратили работу все кафе, бары и рестораны, а продажа алкоголя была разрешена лишь до 20:00 по местному времени. Как ожидается. официально о продлении карантина будет объявлено завтра.