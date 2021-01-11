Нидерланды продлевают строгий карантин до 9 февраля, передает местный телеканал NOS

Еще в середине декабря в королевстве были закрыты все магазины, не продающие продукты и товары первой необходимости, а также тренажерные залы и культурно-развлекательные учреждения. Правительство рекомендовало не бронировать поездки за границу как минимум до середины марта, если в этом нет срочной необходимости. До этого в стране прекратили работу все кафе, бары и рестораны, а продажа алкоголя была разрешена лишь до 20:00 по местному времени. Как ожидается. официально о продлении карантина будет объявлено завтра.
2021-01-11T05:05:00+03:00
2021-01-11T04:32:15+03:00
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05:05, 11 января 2021
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