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05:05, 11 января 2021

В Москве ожидаются трехсторонние переговоры по Нагорному Карабаху

Консультации проведут лидеры Азербайджана и Армении при посредничестве России. Как передает агентство «Интерфакс», это будет первая встреча азербайджанского президента Ильхама Алиева и премьера Армении Никола Пашиняна после окончания боевых действий в регионе. Как ожидается, на переговорах речь пойдет в том числе о помощи жителям районов, которые пострадали в ходе недавних столкновений, а также возвращении пленных и поиске пропавших без вести.



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