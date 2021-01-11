В Москве ожидаются трехсторонние переговоры по Нагорному Карабаху

Консультации проведут лидеры Азербайджана и Армении при посредничестве России. Как передает агентство «Интерфакс», это будет первая встреча азербайджанского президента Ильхама Алиева и премьера Армении Никола Пашиняна после окончания боевых действий в регионе. Как ожидается, на переговорах речь пойдет в том числе о помощи жителям районов, которые пострадали в ходе недавних столкновений, а также возвращении пленных и поиске пропавших без вести.
2021-01-11T05:05:00+03:00
2021-01-11T04:31:29+03:00
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05:05, 11 января 2021
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