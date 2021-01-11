Приговор по делу аспиранта МГУ Азата Мифтахова должен огласить сегодня суд в Москве

Его обвиняют в попытке поджога офиса партии «Единая Россия». Сам он вины не признает. В ходе прений сторон прокуратура потребовала для Мифтахова шести лет лишения свободы. Аспирант уже почти два года находится за решеткой. В его поддержку проходят пикеты, также в защиту Мифтахова выступали представители научного сообщества, как российского, так и международного.