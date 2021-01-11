В Приморском крае, как утверждают экологи, практически полностью сгорел природный парк «Хасанский»

Руководитель экологического направления благотворительного фонда «Элемент» Ольга Дымникова написала на своей странице в Facebook, что парк был подожжен неизвестными еще в минувший четверг, 7 января, и горел до субботы. Кто именно поджег территорию, не сообщается. Дымникова также утверждает, что пожарные прибыли на место лишь спустя 7 часов после возгорания. В местной прокуратуре уже сказали, что проводят проверку по факту пожара. Подобные ЧП в парке, по словам экологов, происходят ежегодно.
2021-01-11T04:08:45+03:00
2021-01-11T04:08:45+03:00
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04:08, 11 января 2021
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