В Приморском крае, как утверждают экологи, практически полностью сгорел природный парк «Хасанский»

Руководитель экологического направления благотворительного фонда «Элемент» Ольга Дымникова написала на своей странице в Facebook, что парк был подожжен неизвестными еще в минувший четверг, 7 января, и горел до субботы. Кто именно поджег территорию, не сообщается. Дымникова также утверждает, что пожарные прибыли на место лишь спустя 7 часов после возгорания. В местной прокуратуре уже сказали, что проводят проверку по факту пожара. Подобные ЧП в парке, по словам экологов, происходят ежегодно.